«40% экономии!»: Стоит ли устанавливать ГБО на Renault Duster, обсудили в сети

Владелец кроссовера пожаловался, что его очень расстраивают «недетские аппетиты» автомобиля.

О своей проблеме он решил рассказать в сообществе любителей Renault Duster «ВКонтакте», где также поинтересовался о том, есть ли резон ставить ГБО на свой автомобиль, и какие могут быть подводные камни у данной затеи, помимо серьезных затрат на покупку самого оборудования. Речь идёт о недешевой комплектации Privilege с АКПП, потому водитель особенно беспокоился: «Расход совсем не радует, можно ли устанавливать газ?».

Комментаторы в сети достаточно однозначно высказались в пользу того, что газобаллонное оборудование на Renault Duster – отличная тема, поскольку окупается оно достаточно быстро, экономия – очевидна, да и разницы по динамике или управляемости со стандартным бензиновым «Дастером» попросту не замечается: «Не слушай никого и ставь. 40% экономии!», «По эксплуатации вообще без вопросов».

Подводя итог, автомобилисты пришли к выводу, что ГБО показано ставить тем водителям, чей Renault Duster не радует их в плане расхода топлива, ведь в целом, недостатков у установки газа и нет вовсе, что можно назвать довольно редким случаем для большинства современных авто: «Экономия рубль с километра минимум, 40 000 км на газу, разве что с автоматом расход побольше будет».