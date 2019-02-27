У среднеразмерного автобуса «Вектор Next» появилась новая модификация, которую будут комплектовать шестидиапазонной АКПП.

ГАЗ оформил документы на собственную автоматическую трансмиссию. Об этом стало известно благодаря ОТТС на новую модификацию автобуса «Вектор Next». Согласно документации, появившейся в базе Росстандарта, речь идет о традиционной АКПП с гидротрансформатором – модель ГАЗ-1K0808. Примечательно, что эта коробка передач создавалась по заказу «ГАЗа» специалистами австрийской фирмы Zoerkler Gears.

Первой машиной, с которой на рынок отправится новая 6-АКПП, в ближайшее время станет модернизированный автобус «Вектор Next». Силовую линейку этой машины составят турбодизельные моторы ЯМЗ-534 4.4 на 149 или 170 л.с., а также Huadong (Cummins) ISF 3.8, производительность которого составляет 166 л.с. Сколько придется доплатить за автобус с автоматической коробкой передач, не сообщается. С 5-ступенчатой МКПП машина стоит от 3 200 000 рублей. Второй моделью, которую оснастят новой АКПП, станет среднетоннажный тягач «ГАЗон Next», однако данный автомобиль еще не имеет сертификации с новой трансмиссией.

Напомним, «Вектор Next» представляет собой пассажирский автобус для города и пригорода. Машина способна перевозить от 43 до 53 человек. Транспортное средство получило повышенные эксплуатационные и потребительские характеристики. Машина наделена улучшенной шумоизоляцией, климатическим комфортом и комфортным местом для водителя.