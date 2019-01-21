Доработок – целая масса: Внешность обновленного Geely Emgrand X7 окончательно рассекречена

Сегодня, 18:02 \\ Авто/Мото

Судя по всему, рестайлинговый китайский внедорожник будет глобально отличаться от модели, представленной на российском рынке.

По крайней мере, такой вывод позволяют сделать первые снимки, рассекреченные китайским Минпромом. На официальных фото отчетливо видно, что внешность популярного кроссовера претерпела целую массу доработок, делающих обновленный Geely Emgrand X7 максимально отличающимся от своих собратьев по модельному ряду.

Автомобиль получил новые бампера, переработанную радиаторную решетку со стильными хромированными элеметнами, присутствовавшими и на «младших» моделях Geely Emgrand X7, а также новой светодиодной оптикой. Помимо этого, задние фары получили несколько иной рисунок, а бампер приобрел несколько декоративных элементов.

Что касается интерьера Geely Emgrand X7, здесь также можно наблюдать множество обновлений. Приборная панель стала полностью виртуальной, избавившись от цифровых элементов, а в качестве головного устройства мультимедийного комплекса, был выбран огромный «парящий» тачскрин. Также стоит отметить появление стильного руля, выполненного в спортивном стиле.

Под капотом Geely Emgrand X7 перемен не произошло. Как и ранее, популярный кроссовер будет оснащаться 1,4-литровым турбодвигателем на 141 «лошадку» или же 1,8-литровым, 125-сильным «атмосферником». В качестве трансмиссии будут предложены механическая или автоматическая коробки передач.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

Определена оптимальная скорость движения авто для экономии топлива

Одни любят «с ветерком», другие придерживаются принципа «тише едешь – дальше будешь»....

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Есть ли жизнь после 100 000 км? Правдивость мифа о ненадёжности «робота» LADA Vesta проверил блогер

Обзорщик взял небольшое интервью у автовладельца, проехавшего более 100 000 км на «Весте»...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии,...

Стильный компактвэн по цене LADA Granta: Изображения нового Renault Triber попали в сеть

Стоимость ожидаемой новинки составит всего лишь 500 000 рублей. Продажи скоро начнутся в...

Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.

«Ревущая консервная банка за бешеные деньги»: Новая Toyota Corolla 2019 за 1,7 миллиона возмутила пользователей сети

Блогер показал новую «Короллу» в топовой комплектации, но в сети соотношением цены и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ