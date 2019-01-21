Доработок – целая масса: Внешность обновленного Geely Emgrand X7 окончательно рассекречена

Судя по всему, рестайлинговый китайский внедорожник будет глобально отличаться от модели, представленной на российском рынке.

По крайней мере, такой вывод позволяют сделать первые снимки, рассекреченные китайским Минпромом. На официальных фото отчетливо видно, что внешность популярного кроссовера претерпела целую массу доработок, делающих обновленный Geely Emgrand X7 максимально отличающимся от своих собратьев по модельному ряду.

Автомобиль получил новые бампера, переработанную радиаторную решетку со стильными хромированными элеметнами, присутствовавшими и на «младших» моделях Geely Emgrand X7, а также новой светодиодной оптикой. Помимо этого, задние фары получили несколько иной рисунок, а бампер приобрел несколько декоративных элементов.

Что касается интерьера Geely Emgrand X7, здесь также можно наблюдать множество обновлений. Приборная панель стала полностью виртуальной, избавившись от цифровых элементов, а в качестве головного устройства мультимедийного комплекса, был выбран огромный «парящий» тачскрин. Также стоит отметить появление стильного руля, выполненного в спортивном стиле.

Под капотом Geely Emgrand X7 перемен не произошло. Как и ранее, популярный кроссовер будет оснащаться 1,4-литровым турбодвигателем на 141 «лошадку» или же 1,8-литровым, 125-сильным «атмосферником». В качестве трансмиссии будут предложены механическая или автоматическая коробки передач.