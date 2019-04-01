«Главное, чтоб кузов был не гнилой»: Главные недостатки подержанного Hyundai Tucson обсудили в сети

Сегодня, 17:03 \\ Авто/Мото

Автолюбители решили определить основные проблемные моменты, с которыми столкнётся покупатель «Тушканчика» с большим пробегом.

В сообществе владельцев Hyundai Tucson, один из водителей попросил совета. Он решил стать владельцем корейского кроссовера 2005-2006 года, потому его заинтересовало, какие есть недостатки у подержанного «корейца», и на что следует обратить внимание, выбирая данный автомобиль на вторичном рынке.

Комментаторы в сети рассказали водителю, что с раздаточной коробкой, зачастую, проблем не возникает. То же самое можно сказать и про надежность машины в целом – ломается Hyundai Tucson не очень часто, а когда это случается, то запчасти к нему стоят не так уж и дорого. А вот что касается силовой установки, то здесь уже не все так безоблачно.

Даёт о себе знать тот факт, что при обрыве ремня ГРМ – загибаются клапана, что может стать крайне неприятным сюрпризом для водителя. В то же время нужно помнить и о проблемах со ржавчиной Hyundai Tucson, которая чаще всего заметна именно на таких старых моделях кроссовера.

Кузов не сказать, чтобы сильно гнил, но при осмотре автомобиля рекомендуется тщательно оглядеть всевозможные проблемные места: задние арки, капот и пороги. «Главное, чтобы кузов был не гнилой, а там уже – все хорошо будет, лишь бы масло меняли стабильно», – подвели итог автомобилисты.

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Автор - Алекс Ройзман
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