«Платишь миллион и ездишь без фар»: На проблемную оптику LADA Vesta Sport пожаловались в сети

Сегодня, 12:39 \\ Авто/Мото

Автомобилист продемонстрировал, что не может включить ДХО, «противотуманки» или хотя бы поворотники.

На своём YouTube-канале блогер Сергей Калашников показал необычную проблему новенькой LADA Vesta Sport, владельцем которой он стал совсем недавно. Как только он завёл мотор автомобиля – индикаторы показали, что включился ближний свет и габаритные огни, хотя подрулевые лепестки, управляющие головной оптикой, водитель не трогал вовсе.

Чтобы показать это, автомобилист демонстративно начал крутить ручку из стороны в сторону, но не включалось вообще ничего. «Ничего не запускается, не могу понять, что это за ерунда. Может, электроника затупила?», – спрашивает у комментаторов водитель, уточняя, что данная проблема с оптикой проходит, если несколько раз перезапустить LADA Vesta Sport, при том, что окончательно дефект уходить, судя по всему, не хочет.

Автомобилисты в сети рассказали, что уже сталкивались с подобным. И официальные дилеры LADA меняли на их спортивных «Вестах» подрулевые переключатели, да и то – за работу пришлось платить владельцам LADA Vesta Sport, поскольку на сервисе они никак не могли показать, что проблема действительно есть: «Это проявляется особенно ночью, при езде с дальнем светом – включаешь поворотник, свет переключается на ближний и не реагирует».

«АвтоВАЗ – это когда платишь миллион рублей и ездишь без фар», – резюмировали комментаторы в сети.

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Автор - Алекс Ройзман
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