Лучше брать Pajero: Откровенно о Mitsubishi Outlander GT высказался блогер

Сегодня, 11:59 \\ Авто/Мото

Обзорщик вывел японский кроссовер с штатными покрышками на офф-роуд, дабы посмотреть на внедорожные способности автомобиля.

На YouTube-канале Z Drive появился ролик, в котором блогер откровенно высказался о Mitsubishi Outlander GT в дорестайлинговой версии. Обзорщик решил проверить, как работает хваленый полный привод машины, для чего устроил ей тест-драйв на бездорожье. Испытанием для авто стал холм с углом подъема примерно в 30 градусов. Сложное для любого паркетника препятствие имело разъезженную грунтовую «колею», и автомобиль почти заехал на возвышенность. Скорее всего, если бы машина была с внедорожной резиной, то она смогла бы заехать на «горку». Так или иначе, обзорщик убедился, что у обозреваемой модели действительно работает полный привод, однако у него есть один минус, который исключает его использование на сложном бездорожье.

Речь идет о быстром перегреве системы полного привода. На испытании он поработал максимум пару минут, однако электроника машины уже сигнализирует о проблеме. Поэтому блогер предупреждает, что Mitsubishi Outlander GT – это не та машина, которая сможет часами работать на бездорожье, и ее главная стихия – город, а для офф-роуда лучше брать Pajero.

К слову, автомобилисты России любят настоящие внедорожники, но это не помешало «Аутлендеру» стать одной из самых популярных моделей японской марки в РФ. Так, недавно стало известно, что в стране продано более 250 тысяч экземпляров кроссовера.

Стоимость обновленного Mitsubishi Outlander GT в России составляет от 2,2 млн рублей. Автомобиль предлагается с мотором V6 3.0 отдачей 227 л.с. – это самый мощный агрегат в силовой линейке «Аутлендера».

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Автор - Макс Обломов
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