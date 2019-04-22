«Проклятье по имени ВАЗ»: Главными претензиями к «Восьмёрке» поделился водитель

Обзорщик пожаловался, что в течение 30 лет производства ВАЗ-2108 практически никак не прогрессировал.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале Samokhvalov Studio, поделившись своими претензиями, которые вызывает у него легендарная «Восьмёрка». В пример он решил привести Volkswagen Golf 2-го поколения, поскольку обе эти модели были выпущены в середине 80-х годов прошлого века, и их производство продолжалось до недавних пор. И если у ВАЗ-2108 лишь немного менялись габариты, а также некоторые элементы кузова, то с «немцем» все было иначе, передает информационное агентство VladTime.

Автомобилист наглядно продемонстрировал, что разницы между условной «восьмеркой», «девяткой» и «десяткой» практически нет, в то время как Volkswagen Golf с каждый новым рестайлингом представал, если и не совсем новой, то хотя бы непохожей на прежнюю версию, машиной: «По моему мнению, нормальной Восьмёрки отечественный автопром так и не увидел, хотя какие были задатки!».

При этом, водитель откровенно ругает ВАЗ-2108 за не самое лучшее качество заводских комплектующих. Даже на моделях, которые вышли сравнительно недавно, он отмечает проблемы со ржавчиной, постоянные поломки, жутко неудобный, «бедный» салон и многое другое. Эксперт искренне не может понять, что заставляет водителей из раза в раз приобретать на вторичном рынке подержанные «Восьмёрки» и её «соседние» модели, поскольку хвалить их ему не за что.

«Проклятье по имени ВАЗ», – горько шутит блогер, уточняя, что и в СССР, и в России хватало достойных «тазов», однако отнести к ним именно злосчастный ВАЗ-2108 он не может хотя бы потому, что проблем у него уж слишком много и никакие доработки тут не помогут.