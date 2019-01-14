«Чистая лотерея»: Стоит ли ставить ГБО на Hyundai Solaris с большим пробегом – сеть

Автомобилисты предполагают, что «кореец», проехавший 150 000 км, справится с серьезным переоборудованием, если до этого его эксплуатировали адекватно.

В сообществе владельцев Hyundai Solaris в соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил поинтересоваться, стоит ли ставить газобаллонное оборудование на корейский автомобиль с большим пробегом. Владелец «Соляры» приобрёл её себе совсем недавно, и теперь собрался использовать машину в качестве такси, потому вопрос о надежности «подуставшей» Hyundai Solaris с установленным ГБО его крайне волновала.

Мнения автолюбителей на этот счёт разделились. Некоторые водители сугубо убеждены в том, что ставить газ на Hyundai Solaris – никогда не поздно, но есть и те, кто думают иначе. Один из владельцев корейского бестселлера похвастался, что купил свою машину с 20 000 км пробега, сразу поставил ГБО, и спокойно проездил ещё 120 000 км, однако далеко не факт, что водителю «Соляриса» со 150 000 км – повезёт также.

«У меня 150 прошёл, не менял ничего, подвеска как новая, газ стоит уже 130 тысяч, мотор работает на 5+, на первом Солярис 350 тыс. прошёл на газу и продал без ремонта!», «Тут чистая лотерея. Если заботились о Солярчике, то и претензий не будет, а иначе – не угадаешь».