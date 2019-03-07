Составлен рейтинг марок авто, которым больше всего хранят верность

Вчера, 18:06 \\ Авто/Мото

Можно менять машины «как перчатки», но вновь и вновь возвращаться к любимой марке. Какой? Эксперты попробовали ответить на этот вопрос.

По данным последних статистических исследований на российском рынке эксперты выявили определенные закономерности. Так бренду BMW доверяют 45% автовладельцев, причем, каждый второй обладатель BMW готов поменять своего «железного коня» на модель исключительно этой же марки.

35% от общего числа автомобилистов симпатизируют автомобилям LADA и рассматривают приобретение нового авто из салона, причем, 56% «любителей» LADA готовы приобрести это авто на вторичном рынке или пересесть из одной «Лады» в другую.

33%-ной народной поддержкой «заручилась» марки Mercedes-Benz, причем 45% обладателей «Мерсов» готовы «пересесть» только в «Мерседес». У марок Lexus и Toyota, выпускаемых одним автоконцерном, соответственно 21% и 20% доверия соответственно.

УАЗ (8%), Daewoo (8%), Subaru (5%), Chevrolet (5%), Honda (4%) и Peugeot (3%) доверяют мало. Более того, владельца авто данных марок выказывают желание как можно скорее «сменить» их на что-то другое. И хоть с новой маркой и моделью пока не определились, но точно не на то, на чем ездят.

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