560 тысяч км за 3 года: Блогер показал, что стало с «Вестой»

Вчера, 17:34 \\ Авто/Мото

Интенсивные нагрузки ведут к ускоренному износу. LADA Vesta каждый день проезжала до 1000 км, и теперь владелец подвел итог.

LADA – самый «народный» автомобиль. Его ругают, но все равно покупают в надежде, что авто «сможет больше». И LADA Vesta 2016 года выпуска из Кабардино-Балкарии «смогла». Авто прошло более 560 тысяч км за 3 года, эксплуатируясь ежедневно двумя водителями посменно. В день машина преодолевала в среднем 400-1000 км по самым разным дорогам.

Автоблогер Руслан Бекоев посетил автосервис, в котором обслуживается выносливая «Веста» и пообщался с главным механиком.

«Ладу» обслуживают каждые 10 тысяч км: обязательно меняют масло, проводят текущие ремонты, а на отметке 104 тысячи км пришлось заменить ремень ГРМ. Впоследствии ремень ГРМ менялся каждые 60 тысяч пробега. Втулки стабилизатора и тормозные колодки стали уже практически «расходниками» для данной машины. Тормозные диски менялись дважды за 3 года. Двигатель потребовал капремонта после 400 тысяч км пробега, а передние амортизаторы необходимо было менять после 500 тысяч.

Обивка рулевого колеса стерта практически «в ноль», спинка водительского кресла деформирована, дверные карты затерты, но не критично. «Веста» поменяла 7 комплектов резины. Отчасти благодаря мягкому теплому климату Кабардино-Балкарии, коррозия не победила железо автомобиля.

После заезда на очередное ТО LADA Vesta 2016 года выпуска продолжила свою работу в режиме фактически 24/7.

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