Стиль и технологии: Кроссовер Haval F7 получил для России три комплектации

Вчера, 16:33 \\ Авто/Мото

Сборку нового китайского паркетника для отечественного рынка наладят на заводе в Тульской области.

Кроссовер Haval F7 получил для России три комплектации, о чем свидетельствуют официальные данные, озвученные в представительстве китайской марки в РФ. Известно, что в паркетнике будут сочетаться стиль и технологии, а его силовую линейку представят два мотора.

Комплектации новинки будут назваться Comfort, Elite и Premium. Для кроссовера предусмотрены двигатели 1.5 и 2.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Для обоих двигателей подготовлена 7-РКПП с двойным сцеплением. Автомобиль получил моно- и полноприводную версии, а также режимы вождения: «Эко», «Спорт», «Обычный» и «Снег». Кроме того, для самых мощных версий авто будут доступны дополнительные режимы «Грязь» и «Песок».

Уже в базовом исполнении Haval F7 будет продаваться с передними и боковыми эйрбэгами, климатической установкой, подогревом передних кресел и руля. Также для стандартной версии кроссовера предусмотрены датчики света и дождя, бесключевой доступ, задние датчики парковки, мультимедийная система с тачскрином на 9 дюймов и с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto, а также три USB-порта.

В сборке Elite кроссовер дополнительно оснащается подогревом задних кресел, водительским креслом с электрическими регулировками, камерой заднего вида и салонным зеркалом с автозатемнением. В версии Premium машина получает LED-фары, панорамную крышу, кожаный салон, передние датчики парковки, круговой обзор и адаптивный круиз-контроль.

 

О рублевом прайсе на Haval F7 пока речь не идет. При этом, ожидается, что автомобиль будет дешевле конкурентов примерно на 15%. Машина выйдет на российский рынок в июне 2019 года.

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Автор - Макс Обломов
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