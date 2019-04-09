Что купить за 150 тысяч: Чем хорош Ford Focus 1-го поколения, рассказал блогер

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Хотя Ford по ряду причин покидает российский авторынок, обзорщик считает, что отказываться от покупки надежного «Фокуса» не стоит – тем более по цене от 150 до 200 тысяч рублей.

Для обзора блогер Роман Чапек выбрал Ford Focus 1 2005 года с пробегом в 180 тысяч км, двигателем 1.8 и 5-ступенчатой МКПП. Он уточнил, что данный экземпляр собран на локализованном заводе «Форд» во Всеволожске. Мотор обладает мощностью в 115 лошадиных сил и достигает 160 Нм крутящего момента на пике. Разгон 0-100 преодолевает за 10 секунд, передает информационное агентство VladTime.

По словам блогера, хоть цифры и не слишком впечатляют, на деле тяговитости мотора хватает для такого автомобиля. Кроме того, он практически беспроблемный, если не учитывать незначительный масложор – но и это не беда, если вовремя проходить ТО, менять масло и ремень ГРМ. Подвеска у 1-го Ford Focus тоже спокойно переносит дорожные препятствия. А вот лакокрасочное покрытие слабенькое – особенно у машин всеволожской сборки.

Внутри «Форд Фокус» оснащен климатической установкой, подогревом сидений, датчиками температуры и света. Шумоизоляция салона выполнена на достойном уровне, а «сверчки» хоть и появляются, но изредка. Смутить некоторых автомобилистов может отсутствие возможности открыть капот из салона – это можно сделать только снаружи, с помощью обыкновенного ключа.

Как резюмировал блогер, Ford Focus может стать отличным вариантом для первого автомобиля, тем более что найти машину в хорошем состоянии на «вторичке» вполне реально. Это надежный, изученный и дешевый в обслуживании автомобиль, который на голову опережает отечественные машины.

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Автор - Марина Кравченко
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