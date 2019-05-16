«Больная тема»: «Пузырящееся» ЛКП Hyundai Creta обсудили в сети

На тематическом форуме, посвященном «Крете», автомобилисты рассказали о проблемах кузова кроссовера и других моделей южнокорейской марки.

«Пузырящееся» ЛКП Hyundai Creta обсудили в сети после того, как дискуссию на данную тему на форуме инициировала одна из автоледи. Она сообщила, что ездит на «Крете» с 2017 года, и недавно при осмотре машины обнаружила точечные вздутия лакокрасочного покрытия на багажной крышке, левой двери и капоте. Девушка расстроена, однако сообщила, что о проблеме сообщила дилерам, и они пообещали все исправить по гарантии.

Оказалось, что вышеописанная неприятность – «больная тема» для «кретаводов». Многие форумчане сообщили, что у них была та же проблема с Hyundai Creta, однако они призвали автоледи не расстраиваться, так как дефекты действительно устраняются по гарантии, и за это не придется платить.

Один из пользователей отметил, что не стоит злиться на корейцев, вместо чего предлагает посмотреть на отзывы владельцев других иномарок, которые дороже «Креты». По словам собеседника, тогда все претензии к Hyundai отпадут, ведь станет ясно, что другие производители, даже в премиальных моделях позволяют себе «грешить», что выливается в ржавый кузов уже в первые годы эксплуатации машины.

Стоит сказать, что на форуме оказались и «везунчики», у которых вообще нет проблем с кузовом Hyundai Creta. К примеру, один из автомобилистов сообщил, что эксплуатирует «Крету» уже более двух с половиной лет, однако на ЛКП вовсе нет пузырей, и машина нигде не ржавеет. А вот к тем, кто жаловался на проблему, также присоединились владельцы KIA Rio и Hyundai Solaris. Так, один из владельцев «Соляриса» сообщил, что у его машины ЛКП «пузырится» на багажной двери каждую зиму, и собеседник смирился с этим, однако рад тому, что в целом кузов нигде не ржавеет, и что ему не приходится каждый раз после автомойки принимать валидол.