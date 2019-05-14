Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее «службы».

Владелец внедорожника раскрыл особенности его эксплуатации в новом видео на YouTube-канале City Hunter. По словам рассказчика, он уже три года с «Хантером». Внедорожник был приобретен в 2016 году, и автомобилист решил не тянуть с «антикором» – обработал машину у компетентных мастеров сразу после покупки. Это стоило «уазоводу» 15 000 рублей. Рассказчик отметил, что на «антикор» дана 4-летняя гарантия, кузов ежегодно проверяется экспертами и, при необходимости, покрытие обновляется без каких-либо доплат. На третий год эксплуатации машины на ее багажной двери появились две небольших точки ржавчины. Они были подкрашены, и коррозия не пошла дальше. Рассказчик также сообщил, что в его «Хантере» под ковриком в багажнике скапливался конденсат. Проблема была решена обработкой спреем-антишумкой.

По словам автора, его нередко спрашивают, что будет, если машину не обрабатывать. Рассказчик отметил, что обработка автомобиля очень важна, особенно когда он эксплуатируется в условиях повышенной влаги или же в городе, где на дорогах распыляются едкие реагенты.

«Уазовод» также рассказал, что за три года передний бампер внедорожника получил немало повреждений от мелких камней. Данная проблема решается дешево и сердито – покрытие «грунтом» и краской общей стоимостью до 300 рублей. То же самое делается и с ободками фар, которые подвержены коррозии – на их восстановление также уходит примерно 300 рублей.

Глушитель внедорожника УАЗ «Хантер» ржавеет с годами, а потому рассказчик принял решение заменить его на глушитель из нержавеющей стали. Примечательно, что для этого был куплен оригинальный глушитель, но, оказалось, что он предназначен для более ранних версий «Хантера», и его пришлось подгонять под машину – укорачивать и «варить». Более того, старый глушитель был разрезан «в образовательных целях», и оказалось, что он мог еще долго «служить», так как ржавчины практически не было внутри. Так или иначе, рассказчик рекомендует всем «уазоводам» своевременно делать обработку «антикором», а также чистить рамы машины.

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Автор - Макс Обломов
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