Честная мощность: Hyundai Creta протестировали на диностенде

Вчера, 14:32 \\ Авто/Мото

Обзорщик провел испытания моторов кроссовера, дабы убедиться, что заявленные производителем показатели отдачи двигателей машины достоверны. Также один из агрегатов паркетника подвергли эксперименту.

На YouTube-канале Test-drive TV показан сюжет, в котором Hyundai Creta протестировали на диностенде. У южнокорейского бестселлера есть немало достоинств, и исследование блогера показало, что одно из них – честная мощность. Для тестов были взяты два паркетника, один из которых оснащен мотором 1.6, механической коробкой передач и передним приводом. Второй же автомобиль наделен двигателем 2.0, полным приводом и автоматической трансмиссией.

Паспортная мощность мотора 1.6 в Hyundai Creta равна 123 л.с./150,7 Нм. Производительность двигателя 2.0 по документам составляет 149,6 л.с./192 Нм. Исследование на диностенде показало, что агрегат 1.6 выдает тягу в 123,6 л.с./152,8 Нм. Также хорошо себя показал и 2-литровый двигатель – 149 л.с./192 Нм.

Далее блогер провел эксперимент, для чего еще раз отправил на диностенд Hyundai Creta с двигателем 1.6. Однако в этом тесте у автомобиля были активированы всевозможные подогревы и другое оборудование, которое потребляет энергию. Динамометрический стенд показал, что со всеми включенными системами агрегат 1.6 теряет 10 л.с. тяги и 10 Нм крутящего момента, что объясняет повышенный расход топлива зимой.

Напомним, что Hyundai Creta удерживает лидирующую позицию на рынке новых кроссоверов в России. Стоимость машины составляет от 957 000 рублей. Примечательно, что на вторичном рынке автомобиль не пользуется спросом. Эксперты объясняют это тем, что владельцы «Креты» продают ее по слишком высокой цене, а потому потребитель предпочитает покупать новый кроссовер.

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Автор - Макс Обломов
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