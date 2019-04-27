«Казалось, что коробке пришел конец»: Владелец KIA Rio с 30-тысячным пробегом поделился опытом эксплуатации

Вчера, 13:49 \\ Авто/Мото

Владелец KIA Rio 2017 года выпуска рассказал, как улучшил за 2 года эксплуатации свой автомобиль, что планирует добавить, и как почти сломал коробку передач.

Интервью владельца KIA Rio появилось на канале блогера MrKoss174. Хозяин «Рио» рассказал, что сделал дополнительную шумоизоляцию некоторых элементов автомобиля, поскольку «машина выла», даже несмотря на премиум-комплектацию: «Даже музыку иногда не было слышно», – сообщил владелец.

Далее он рассказал неприятную историю, которая приключилась с автомобилем во время возвращения с дачи. Погода при этом была совсем неблагоприятная: на снег сверху выпал дождь, образовав одновременно «кашу», лед и лужи. В одну из таких луж и попал автор на своем KIA Rio. Пытаясь вылезти из ямы, автомобиль натужно катался вперед и назад, вследствие чего на «приборке» загорелась лампочка, свидетельствующая о неисправности АКПП. После этого коробка не переключалась выше второй передачи. В итоге «Рио» попытался вытащить из лужи ВАЗ-2111, но не смог, и тогда на помощь пришла «Ока».

Кое-как владелец доехал на Rio домой, думая, что сжег «автомат»: «Казалось, что коробке пришел конец». Но на следующее утро машина поехала почти как обычно, хотя переключалась с рывками, поэтому автор решил отвезти ее в сервис, где его заверили, что все в норме.

Блогер пояснил, что на таких АКПП просто стоит такая себе «защита от дурака», которая защищает коробку от перегрева и переводит ее в аварийный режим – что и произошло с владельцем KIA Rio.

Хозяин автомобиля рассказал, что дополнительно поставил на «Рио» круиз-контроль: узнал в дилерском центре, какой для этого нужен блок, и заказал его отдельно в Интернете, что обошлось ему вместе с установкой в три раза дешевле, чем стоило бы у дилера. Также он сообщил, что стоимость последнего техосмотра у дилера с заменой расходников на 30 тысячах км пробега составила 11 798 рублей.

Владелец добавил, что планирует заменить на KIA Rio лобовое стекло с подогревом, поскольку оригинальное оказалось очень слабым и не выдержало частых поездок по трассе и попадания камешков: появилась трещина и сколы. Но отметил, что машина ему нравится и полностью оправдывает все вложения в нее.

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Автор - Марина Кравченко
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