«Вот это да!»: Чипованная LADA Kalina «уделала» «заряженный» Volkswagen Polo GT в гонке по прямой – блогер

Сегодня, 10:32 \\ Авто/Мото

Российский хэтчбек с чип-тюнингом может превосходить по скорости стоковый немецкий седан в спортивной комплектации.

Эксперты с YouTube-канала «Auto Drive 76» вывели на испытания Volkswagen Polo в комплектации GT и LADA Kalina. Блогеры решили выяснить, «кто круче» из этих машин в гонке по прямой.

Под капотом «заряженного» «Поло» разместился 1,4-литровый турбодвигатель с производительностью 125 лошадиных сил, приводимый в действие 7-позиционным «роботом» DSG с сухим сцеплением. По паспорту немецкий спортивный седан разгоняется до первой «сотни» за 9,0 секунды.

Подкапотное пространство LADA Kalina занимает 118-сильный мотор, работающий в паре с МКПП. «Калина» получила иные распредвалы и новую «прошивку» мотора, а также российский хэтчбек обзавелся 15-дюймовыми колесными дисками. Эксперты организовали гонку по прямой, чтобы узнать кто будет лучше из этих машин.

В первом заезде чипованная «Калина» легко смогла обойти «заряженный» «Поло». Во втором заезде ничего не изменилась – российский хэтчбек «унизил» российский седан в гонке по прямой.

В третьем заезде LADA Kalina резко вырвалась вперед, но через время ее настиг и обогнал Volkswagen Polo, но все же потом отечественным автомобиль смог «уделать» «немца». «Вот это да!», - восторгается блогер. Четвертый и пятый заезды доказали, чточипованная LADA Kalina с легкостью может «порвать» в гонке по прямой прославленный Volkswagen Polo в комплектации GT.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

Определена оптимальная скорость движения авто для экономии топлива

Одни любят «с ветерком», другие придерживаются принципа «тише едешь – дальше будешь»....

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Есть ли жизнь после 100 000 км? Правдивость мифа о ненадёжности «робота» LADA Vesta проверил блогер

Обзорщик взял небольшое интервью у автовладельца, проехавшего более 100 000 км на «Весте»...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ