«Вот это да!»: Чипованная LADA Kalina «уделала» «заряженный» Volkswagen Polo GT в гонке по прямой – блогер

Российский хэтчбек с чип-тюнингом может превосходить по скорости стоковый немецкий седан в спортивной комплектации.

Эксперты с YouTube-канала «Auto Drive 76» вывели на испытания Volkswagen Polo в комплектации GT и LADA Kalina. Блогеры решили выяснить, «кто круче» из этих машин в гонке по прямой.

Под капотом «заряженного» «Поло» разместился 1,4-литровый турбодвигатель с производительностью 125 лошадиных сил, приводимый в действие 7-позиционным «роботом» DSG с сухим сцеплением. По паспорту немецкий спортивный седан разгоняется до первой «сотни» за 9,0 секунды.

Подкапотное пространство LADA Kalina занимает 118-сильный мотор, работающий в паре с МКПП. «Калина» получила иные распредвалы и новую «прошивку» мотора, а также российский хэтчбек обзавелся 15-дюймовыми колесными дисками. Эксперты организовали гонку по прямой, чтобы узнать кто будет лучше из этих машин.

В первом заезде чипованная «Калина» легко смогла обойти «заряженный» «Поло». Во втором заезде ничего не изменилась – российский хэтчбек «унизил» российский седан в гонке по прямой.

В третьем заезде LADA Kalina резко вырвалась вперед, но через время ее настиг и обогнал Volkswagen Polo, но все же потом отечественным автомобиль смог «уделать» «немца». «Вот это да!», - восторгается блогер. Четвертый и пятый заезды доказали, чточипованная LADA Kalina с легкостью может «порвать» в гонке по прямой прославленный Volkswagen Polo в комплектации GT.