Юбилейный Style: Начат прием заказов на эксклюзивную комплектацию Skoda Octavia для России

В честь 60-летия наиболее популярной на российских дорогах модели Skoda – «Октавии», чешский автоконцерн выпустит авто в особой, лимитированной комплектации с эксклюзивным набором опций.

В преддверии 60-летия со дня схода с конвейера первой модели Skoda Octavia (1959 год) официальные представительства Skoda в России начали прием заявок на эксклюзивные «Октавии» с лимитированным опциональным набором: легкосплавные диски 17 дюймов, современная акустика с 10 динамиками, сабвуфером и цифровым эквалайзером, боковые стекла с хромированной окантовкой, автоматический адаптивный дальний свет и полностью светодиодная оптика. Юбилейная версия комплектации получит название Style, - сообщает пресс-служба концерна Skoda. Также по индивидуальному желанию заказчика Skoda Octavia Style может быть дополнена креслами с комби-обивкой (кожа и ткань) и подлокотником на заднем сидении для удобства пассажиров.

Комплектация Style будет доступна во всех модификациях Skoda Octavia, включая базовые версии с 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником» и классической МКПП.

Стандартный «Стайл» ориентировочно обойдется дороже на 54,1 тысячи рублей, при том, что цена на новый лифтбек Skoda Octavia стартует от 1,109 млн. рублей. Вместе с тем, дилерские центры уверяют, что покупатели, заказывая «юбилейную» версию смогут сэкономить порядка 36,8 тысяч рублей.