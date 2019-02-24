«Машина, взорвавшая мне мозг»: Футуристический кроссовер Toyota CH-R похвалил блогер

Японский кроссовер, обладающий привлекательным дизайном, способен стать бестселлером среди молодых людей.

Ведущий канала «Техосмотр» детально изучил особенности Toyota C-HR, которая обладает красивым дизайном. Блогер восхитился качеством сборки автомобиля и похвалил японский кроссовер.

Toyota CH-R представили в 2016 году на Женевском автосалоне, а уже в 2017 года «японец» вышел на рынок. Прежде всего такая машина пользуется успехом у молодежи, благодаря множеству вариантом персонализации. Интересно, что японский кроссовер обзавелся полностью светодиодной оптикой, что является несомненным плюсом, но при этом ручка задней двери расположена слишком высоко, что создает дискомфорт для самых маленьких пассажиров. Отмечается, что такой автомобиль привлекает внимание прохожих и автомобилей, благодаря футуристическому оформлению. «Машина, взорвавшая мне мозг», - восторгается эксперт.

Размеры Toyota CH-R составляют 4360X1795X1565 мм, а дорожный просвет достигает 160 миллиметров. Подкапотное пространство «японца» занимает 1,2-литровый двигатель, выдающий 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и системой полного привода.

Салон «японца» радует хорошей эргономикой – тачскрин мультимедийного комплекса расположился в центре передней панели, остальные системы автомобиля тоже находятся под рукой. Помимо того, благодаря увеличенным зеркалам заднего вида, улучшилась обзорность автомобиля при езде. Сиденья второго ряда на Toyota CH-R порадовали блогера вместительностью, благодаря чему пассажиры смогут комфортно разместиться и не испытывать неудобств в дальней дороге. Спинки задних сидений могут откидываться, таким образом образуя ровный пол и увеличивая пространство багажного отсека.

При движении японский кроссовер демонстрирует тихоходность и хороший накат, что тоже приятно удивило обозревателя. Блогеру импонирует еще тот факт, что максимальная скорость машины достигает 190 км/ч, а работу тормозов, подвески и поведение на дороге автомобилист отметил, как «зачетные». Первую «сотню» Toyota CH-R набирает за 11,4 секунды, а «аппетит» машины в смешанном цикле составляет 6,6 литра на 100 км.