«Лучше подержанную иномарку взять»: Некачественная сборка LADA Granta возмутила блогера

Российский седан уже после недолго времени пользования начал «гнить».

Многие российские автолюбители уже приобрели LADA Granta, которая пришлась им по вкусу, но есть и такие, которым не нравится качество сборки отечественного седана. Блогер с YouTube-канала «Авто Десант» возмутился некачественной сборкой «Гранты».

Автовладелец уже пять месяцев владеет LADA Granta и за это время наездил на ней 6 250 км. Но уже при таком небольшом пробеге владелец авто выявил проблемы на российском седане. После осмотра подвески LADA Granta, блогер удостоверился, что глушитель и крепления топливного бака подверглись «гниению». Сайлентблоки и другие элементы ходовой части «Гранты» тоже не избежали коррозии, потому придется использовать антикоррозийные средства. Помимо того блогер обратил внимание на небольшие брызговики, которые не могут защитить колесные арки и другие кузовные элементы от попадания грязи, из-за чего автомобиль начинает со временем «гнить».

Интересно, что LADA Granta предлагается в России от 400 000 рублей, а за такие деньги можно постараться сделать автомобиль и получше, уверяет блогер. Автовладелец не понимает, за что «Гранту» так полюбили россияне. «Лучше подержанную иномарку взять», - так отозвался о машине автовладелец.