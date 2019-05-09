«Посыпался поролон из сидений»: На «болезнь» водительского кресла Volkswagen Polo пожаловался водитель

Владелец немецкого автомобиля рассказал о крайне нетипичной проблеме, с которой ему не повезло столкнуться.

Новый Volkswagen Polo водитель приобрёл совсем недавно, и машина, что немаловажно, всё ещё находится на гарантии. В сообществе любителей немецких авто «ВКонтакте», владелец «Поло» объяснил, что практически сразу после покупки решено было оснастить все сиденья автомобиля дополнительными чехлами, поскольку без них ткань пачкалась очень быстро, да и в целом вид был далеко не самым эстетичным.

Спустя какое-то время, автомобилист заметил, что водительское кресло попросту промялось, и из него начала выпадать обивка, что стало для владельца Volkswagen Polo настоящим шоком, к которому он был вовсе не готов: «Посыпался поролон из сидений. Как думаете, откажет ли дилер в гарантии? Машина 2018 года». Комментаторы в сети предположили, что водитель просто слишком много весит, но тот ответил, что это не так, потому пришлось искать другие причины.

Один из автолюбителей рассказал, что не сталкивался с таким несмотря на то, что вес имеет очень приличный. Потому он и предположил, что имеет место быть заводской брак Volkswagen Polo и никак иначе. Другой комментатор заявил, что для «немца» это – характерно, и проблему должны были устранить ещё до рестайлинга, но так и не удосужились: «Вес тут не причём. Это болезнь Поло. Подушка сиденья меняется по гарантии. Хотя я думал, в рестайле эту болезнь устранили».