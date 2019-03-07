«Революционный» минивэн: Серийная версия электрического Mercedes-Benz EQV замечена на дорожных тестах

Немецкий бренд заявляет, что электрический минивэн можно смело называть уникальным, поскольку область его применения будет максимально широка.

На улицах Барселоны впервые была замечена серийная версия «заряженного» Mercedes-Benz EQV во время прохождения дорожных тестов. Изначально концепт электровэна был показан на автосалоне в Женеве и большинство экспертов предполагало, что модель не выйдет за рамки простого прототипа, однако на деле же оказалось совсем иначе – дали о себе знать амбициозные планы немецкого бренда.

Так, представители компании Mercedes уточнили, что планируют произвести настоящую революцию в сегменте MPV, став первыми в мире, кто выпустит премиальный электрический минивэн, позиционирующийся как многоцелевое транспортное средство. От стандартного Mercedes-Benz V-Class, его EQV-версию будет отличать не только другая силовая установка, но и переработанная радиаторная решётка вкупе с головной оптикой.

Силовые характеристики Mercedes-Benz EQV позволяют сделать предположение о том, что модель действительно получится крайне впечатляющей и «революционной». Производителем заявлен запас хода на электротяге в 400 километров, и мотор на 201 лошадиную силу, позволяющий минивэну разгоняться до 160 км/ч.

Полноценная презентация серийной версии электрического минивэна Mercedes-Benz EQV должна состояться уже в сентябре этого года.