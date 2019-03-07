«Революционный» минивэн: Серийная версия электрического Mercedes-Benz EQV замечена на дорожных тестах

Сегодня, 15:37 \\ Авто/Мото

Немецкий бренд заявляет, что электрический минивэн можно смело называть уникальным, поскольку область его применения будет максимально широка.

На улицах Барселоны впервые была замечена серийная версия «заряженного» Mercedes-Benz EQV во время прохождения дорожных тестов. Изначально концепт электровэна был показан на автосалоне в Женеве и большинство экспертов предполагало, что модель не выйдет за рамки простого прототипа, однако на деле же оказалось совсем иначе – дали о себе знать амбициозные планы немецкого бренда.

Так, представители компании Mercedes уточнили, что планируют произвести настоящую революцию в сегменте MPV, став первыми в мире, кто выпустит премиальный электрический минивэн, позиционирующийся как многоцелевое транспортное средство. От стандартного Mercedes-Benz V-Class, его EQV-версию будет отличать не только другая силовая установка, но и переработанная радиаторная решётка вкупе с головной оптикой.

Силовые характеристики Mercedes-Benz EQV позволяют сделать предположение о том, что модель действительно получится крайне впечатляющей и «революционной». Производителем заявлен запас хода на электротяге в 400 километров, и мотор на 201 лошадиную силу, позволяющий минивэну разгоняться до 160 км/ч.

Полноценная презентация серийной версии электрического минивэна Mercedes-Benz EQV должна состояться уже в сентябре этого года.

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Автор - Алекс Ройзман
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