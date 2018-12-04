Нет выбросам: Власти Амстердама запретят двигатели внутреннего сгорания

Сегодня, 14:30 \\ Авто/Мото

В борьбе за чистый воздух, повышение продолжительности жизни горожан и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду в Амстердаме под запрет попали бензиновые и дизельные двигатели.

Нидерланды – одно из самых экологически благоприятных государств Европы. Однако городские власти Амстердама не намерены останавливаться. Уже разработан план  мероприятий«Clean Air Action» по постепенному вытеснению из города транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Новшество коснется даже городского общественного транспорта.

Проект предполагает с 2020 года запрет на въезд в пределы кольцевой автомагистрали А10 автомобилей старше 15 лет. Также порталом Motor сообщается что первыми «под раздачу» попадут «дизели» с годом выпуска до 2005. В 2022 году центр города закроют даже для автобусов с ДВС, а к 2025 году в центр столицы Нидерландов нельзя будет попасть даже на прогулочных скутерах и мопедах и развлекательных туристических катерах, работающих на бензине и дизтопливе. Цель: к 2030 году вытеснить полностью из Амстердама ДВС и кардинально снизить уровень выбросов, тем самым создав условия для увеличения продолжительности жизни горожан.

Предполагается, что население будет «пересаживаться» на электромобили и другой транспорт на «электротяге», а также наполнится вторичных рынок электромобилей. Однако на данный момент в Амстердаме насчитывается всего 3 тысячи зарядных станций, тогда как для успешной реализации намеченной программы и комфорта населения необходимо от 16 до 23 тысяч станций.

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