Самые дешёвые «вагоны»: Составлен ТОП-5 самых доступных универсалов в России

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Что примечательно, пьедестал «оккупировали» представители отечественного автопрома.

Открывают рейтинг самых дешевых универсалов корейский KIA Ceed SW. Стоимость данной модели стартует с 1 099 тысяч рублей, и за эти деньги можно получить автомобиль с 1,4-литровым «атмосферником» и механической коробкой передач на 5 скоростей. Следом идёт Ford Focus Wagon, которому в тройку лидеров не помогло пробиться даже серьезное снижение цены.

В России этот «вагон» с 1,6-литровым, 105-сильным агрегатом можно купить за 848 тысяч рублей, а заплатив уже 1,2 миллиона рублей – можно стать владельцем «американца» с впечатляющим 150-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Посередине списка расположилась LADA Vesta SW за 676 900 рублей. Тут уже речь идёт об 106-сильном «атмосфернике» на 1,6 литра и роботизированной коробке передач.

«Серебро» среди самых дешевых «вагонов» достаётся LADA Largus, базовую комплектацию которой реализуют по цене в 590 900 рублей. Наконец, первое место в ТОП-5 самых доступных универсалов в России занимает LADA Granta FL. За 461 900 рублей вы получите 84-сильный двигатель на 1,6 литра и механическую коробку передач.

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Автор - Алекс Ройзман
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