Стильный компактвэн по цене LADA Granta: Изображения нового Renault Triber попали в сеть

Стоимость ожидаемой новинки составит всего лишь 500 000 рублей. Продажи скоро начнутся в Индии.

Судя по оказавшимся в сети рендерным изображениям, стильный компактвэн, сопоставимый по цене с LADA Granta, получит достаточно яркую внешность, сочетающую в себе «обрезанную» переднюю часть, оригинальные фары, мощный бампер и пластиковые накладки на колёсных арках, защищающие кузов от повреждения пескоструем.

Помимо этого, Renault Triber будет выделяться стильной радиаторной решёткой и 5-спицевыми легкосплавными дисками. Моторная гамма амбициозной новинки французского автогиганта будет включать в себя 1,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 75 лошадиных сил, агрегирующий с классической 5-ступенчатой «механикой», а также 1,2-литровый атмосферный мотор на 78 «лошадей», в пару которому предложат вариатор CVT.

В целом же Renault Triber получит достойное оснащение, включающее в себя мультимедийную систему с тачскрином, блокировки тормозов, кондиционер, функцию автозапуска двигателя и так далее. Специалисты прогнозируют впечатляющий спрос на данную бюджетную модель не только в Индии, но и в большинстве стран третьего мира.