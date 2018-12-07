Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 15:01 \\ Авто/Мото

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек внимание не только отечественных автолюбителей, но и зарубежных. Обозреватели издания KFZ-Betrieb протестировали этот автомобиль и высказали свое мнение о нем.

LADA Vesta SW Cross в оранжевом окрасе подогревает интерес к себе, но при этом никто не знает, чего от него ожидать. Немцы отметили, что самобытная внешность позволяет российскому кросс-универсалу выделяться из массы подобных авто. Помимо того, обладатели LADA Vesta SW Cross никогда не продадут свои автомобили из-за его привлекательности.

Во внешнем облике вседорожного универсала стоит отметить массивную решетку радиатора, хромированные элементы, внедорожный пластиковый обвес и внушительные пропорции. В салоне вполне хватит места для комфортного размещения пяти пассажиров, а на задних креслах имеется система подогрева. Внушительный багажник внедорожного универсала позволит перевезти много покупок в воскресный день.

Подвеска на «Весте» в кузове кросс-универсал сработана хорошо, обеспечивая прекрасное поведение на неровностях дороги, а мотор отличается надежностью. Немецкие журналисты подметили, что их немного огорчили динами и расход топлива - машина медленно трогается, а топлива «съедает» 8,2 литра на 100 км.

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Автор - Михаил Соболев
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