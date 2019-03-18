«Вырежи для личного спокойствия»: Плюсы и минусы удаления катализатора KIA Ceed назвали в сети

Автолюбители считают, что все недостатки данной затеи с лихвой перекрываются положительными моментами.

В сообществе любителей машин KIA в соцсети «ВКонтакте», водитель хэтчбека Ceed 2010 года выпуска решим поинтересоваться, какие подводные камни могут ожидать автомобиль, если из него удалить катализатор. «Голова кругом уже идёт, никак не могу определиться!», – вздыхает автомобилист, прося о помощи.

Комментаторы в сети участливо перечислили водителю KIA Ceed все плюсы и минусы, с которыми столкнется машина с удаленным катализатором и её владелец. Как оказалось, проблемных моментов будет не так уж и много – в первую очередь, конечно, стоит отметить неприятный запах бензина в салоне, который, впрочем, выветривается достаточно быстро.

А вот сохранение катализатора на KIA Ceed может стать причиной куда более серьезной проблемы – он со временем разрушается, забивает цилиндры, так что высока вероятность «нарваться» на капитальный ремонт мотора задолго до положенной отметки в 250-300 тысяч километров.

Подводя итог, автомобилисты посоветовали владельцу KIA Ceed всё-таки избавиться от катализатора, дабы перестать уже себя мучать, поскольку запах бензина – не такой уж и сильный минус, а вот в динамике «кореец» после удаления «каталика» заметно прибавляет: «Вырежи для личного спокойствия», «На низких станет куда шустрее, да и летом не задыхается».