«Вырежи для личного спокойствия»: Плюсы и минусы удаления катализатора KIA Ceed назвали в сети

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Автолюбители считают, что все недостатки данной затеи с лихвой перекрываются положительными моментами.

В сообществе любителей машин KIA в соцсети «ВКонтакте», водитель хэтчбека Ceed 2010 года выпуска решим поинтересоваться, какие подводные камни могут ожидать автомобиль, если из него удалить катализатор. «Голова кругом уже идёт, никак не могу определиться!», – вздыхает автомобилист, прося о помощи.

Комментаторы в сети участливо перечислили водителю KIA Ceed все плюсы и минусы, с которыми столкнется машина с удаленным катализатором и её владелец. Как оказалось, проблемных моментов будет не так уж и много – в первую очередь, конечно, стоит отметить неприятный запах бензина в салоне, который, впрочем, выветривается достаточно быстро.

А вот сохранение катализатора на KIA Ceed может стать причиной куда более серьезной проблемы – он со временем разрушается, забивает цилиндры, так что высока вероятность «нарваться» на капитальный ремонт мотора задолго до положенной отметки в 250-300 тысяч километров.

Подводя итог, автомобилисты посоветовали владельцу KIA Ceed всё-таки избавиться от катализатора, дабы перестать уже себя мучать, поскольку запах бензина – не такой уж и сильный минус, а вот в динамике «кореец» после удаления «каталика» заметно прибавляет: «Вырежи для личного спокойствия», «На низких станет куда шустрее, да и летом не задыхается».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Определена оптимальная скорость движения авто для экономии топлива

Одни любят «с ветерком», другие придерживаются принципа «тише едешь – дальше будешь»....

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ