Япония вновь впереди: ТОП-5 самых надежных брендов российского авторынка назвали эксперты

Сегодня, 11:19 \\ Авто/Мото

В абсолютном большинстве здесь оказались японский производители.

Пятое место рейтинга достаётся компании KIA. Благодаря тому, что в последнее время автомобили данного бренда отличаются не только доступностью, но и высоким уровнем комфорта и долговечности, эксперты удостоили корейский бренд попадания в этот престижный список. Помимо этого, отметить стоит и факт того, что модели KIA присутствуют во всех популярных сегментах российского рынка – от представительских седаном до бюджетных SUV.

Далее идёт Toyota, автомобили которой высоко ценятся за максимальный уровень надежности, о котором также намекает и стабильная цена большинства моделей японского автогиганта, которая крайне медленно снижается даже среди подержанных авто. Посередине рейтинга оказалась Subaru, известная не только своей долговечностью и спортивным характером автомобилей, но и невероятной преданностью фанатов, благодаря чему бренд известен по всему миру.

Следом расположилась Mazda, отличительной чертой которой является как надежность и долговечность узлов и агрегатов, так и внешний вид. Экстерьер большинства автомобилей Mazda является максимально современным и актуальным. Во главе ТОП-5 самых надежных брендов российского авторынка оказалась компания Lexus. За 2019 год ни одна из моделей Lexus не получала негативных оценок в рамках каких-либо тестов, направленных на безопасность.

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Автор - Алекс Ройзман
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