Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Сегодня, 15:15 \\ Авто/Мото

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря недобросовестные владельцы так часто скручивают пробег выставленного на продажу авто. Однако эксперты рассказали, какие б/у модели можно брать, не боясь внушительного наката.

5-е место занято автомобилем Volkswagen Passat B3. Эту модель перестали выпускать еще в 1993 году, но отдельные экземпляры на ходу еще можно встретить на наших дорогах. А вот на «вторичке» его не так часто встретишь – хозяева 3-ми «Пассатами» дорожат, очень уж они надежны и неприхотливы в обслуживании.

4-я строчка рейтинга досталась Mercedes-Benz W124, который не производят уже 23 года. Автомобиль действительно неубиваемый – известны случаи, когда подобный «Мерс» отходил 1 миллион км. Но дороговизна обслуживания не позволяет ему попасть в тройку лидеров.

3-место эксперты отдали модели Toyota Camry 30, известной своими ходовыми качествами, крепким кузовом и доступным обслуживанием. Присматриваясь к таким машинам на «вторичке», нужно лишь обращать особе внимание на состояние автоматической коробки передач – без ремонта они живут около 200-300 тыс. км.

На 2-й строчке оказались Audi 100 C4 и Audi A6 C4 – у них был очень удачно оцинкован кузов, который не берут время и большие пробеги. Силовые агрегаты и трансмиссии тоже известны высоким уровнем надежности.

Лидером ТОП-5 стал Nissan Maxima A32 – прекрасный образец старой школы машиностроения и пресловутой японской надежности. Все его владельцы в качестве главного плюса отмечают долговечность двигателя и КПП.

Поделиться новостью:
Автор - Марина Кравченко
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

«Стоит таких денег»: Что нужно знать о подержанном Hyundai Elantra, рассказал подборщик

Корейский седан, слывший как эталон надежности, продолжает покорять рынок подержанных...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ