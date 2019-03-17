Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря недобросовестные владельцы так часто скручивают пробег выставленного на продажу авто. Однако эксперты рассказали, какие б/у модели можно брать, не боясь внушительного наката.

5-е место занято автомобилем Volkswagen Passat B3. Эту модель перестали выпускать еще в 1993 году, но отдельные экземпляры на ходу еще можно встретить на наших дорогах. А вот на «вторичке» его не так часто встретишь – хозяева 3-ми «Пассатами» дорожат, очень уж они надежны и неприхотливы в обслуживании.

4-я строчка рейтинга досталась Mercedes-Benz W124, который не производят уже 23 года. Автомобиль действительно неубиваемый – известны случаи, когда подобный «Мерс» отходил 1 миллион км. Но дороговизна обслуживания не позволяет ему попасть в тройку лидеров.

3-место эксперты отдали модели Toyota Camry 30, известной своими ходовыми качествами, крепким кузовом и доступным обслуживанием. Присматриваясь к таким машинам на «вторичке», нужно лишь обращать особе внимание на состояние автоматической коробки передач – без ремонта они живут около 200-300 тыс. км.

На 2-й строчке оказались Audi 100 C4 и Audi A6 C4 – у них был очень удачно оцинкован кузов, который не берут время и большие пробеги. Силовые агрегаты и трансмиссии тоже известны высоким уровнем надежности.

Лидером ТОП-5 стал Nissan Maxima A32 – прекрасный образец старой школы машиностроения и пресловутой японской надежности. Все его владельцы в качестве главного плюса отмечают долговечность двигателя и КПП.