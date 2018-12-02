Вместо C5 и C6: Новый флагманский седан Citroen анонсирован на 2021 год

Сегодня, 18:10 \\ Авто/Мото

Как и подобает французскому автомобилю, новинка будет выглядеть «из ряда вон», что подтверждают слова Линды Джексон, гендиректора марки.

Новый флагманский седан Citroen анонсирован на 2021 год. Автомобиль выйдет на рынок вместо C5 и C6, жизненный цикл которых подходит к концу. Генеральный директор французского бренда Линда Джексон сообщила, что автомобиль получит внешность, которая выделит его среди конкурентов. Ожидается, что для этого в новинке применят дизайнерские решения футуристического концепта Cxperience, который был показан на Парижском автобиеннале в 2016 году.

Новый флагман Citroen построят на шасси EMP от PSA Group, которое уже легло в основу моделей Opel Grandland X и Peugeot 508. Данная архитектура подходит не только для ДВС, а и для гибридного или электрического агрегата.

Между тем, в России ждут скорого появления нового кроссовера Citroen C5 Aircross. Пока неизвестно, какой ценник автомобиль получит в стране, однако ожидается, что автомобиль будет предлагаться в РФ в версиях PureTech 180 и BlueHDi 180 с бензиновым и дизельным моторами тягой 181 и 178 л.с. соответственно.

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Автор - Макс Обломов
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