Бессмысленно дорогой: Откровенно о LADA Vesta Sport высказался блогер

Обзорщик объяснил, почему он рассматривает отечественный «подогретый» седан, как провал компании «АвтоВАЗ».

Агентство VladTime со ссылкой на YouTube-канал «ЖОРИК ВИКИХАУ», рассказало о неудачности российского седана. В видео на канале блогер откровенно высказался о LADA Vesta Sport, считая, что этот автомобиль – бессмысленно дорогой и «АвтоВАЗ», разрабатывая эту машину, принял неправильные решения.

Дело в том, что LADA Vesta Sport, даже если учесть его спортивный нрав, для настоящих гонок не подходит. То есть, автомобиль остался всё той же «Вестой» для повседневности, однако, обычная версия модели стоит от полумиллиона рублей, а «спортивная» - от миллиона. Безусловно, последняя имеет более имиджевый статус, однако его цена слишком велика.

По словам эксперта, на высокую стоимость LADA Vesta Sport повлияли доработки, которые не нужны повседневному автомобилю. Сюда можно отнести переработанную подвеску, усиленные тормоза, расширенная колея. Последнее решение привело к тому, что отечественным машиностроителям пришлось переделывать обвес модели, на что тоже ушли средства, что повлияло на ценник Vesta Sport.

Нарекания у блогера имеются и к силовой установки LADA Vesta Sport. 145-сильный мотор не делает машину быстрее ее зарубежных конкурентов, но при этом, агрегат требует больше бензина, чем моторы рыночных соперников отечественного седана.

К слову, мнение блогера разделяет немало экспертов. По мнению многих из них, можно купить «Весту» за полмиллиона рублей, а еще за полмиллиона доработать автомобиль, при чем, в итоге получится машина, которая превзойдет LADA Vesta Sport по всем параметрам.