Теперь дешевле: Dongfeng обнародовали цены на новый AX5

Сегодня, 13:00 \\ Авто/Мото

Стартовали продажи нового кроссовера Dongfeng AX5, предложенного компанией в трех комплектациях.

Ценник на новинку стартует от 85 900 юаней в базовой комплектации и 105 900 придется выложить за топовую – в переводе на российскую валюту это составляет от 827 тысяч до 1,2 млн рублей. Это на 20 000 юаней дешевле, чем текущая версия модели.

Габариты Dongfeng AX5 равны 4545x1806x1670 мм, а расстояние между осями – 2630 мм. Дизайнеры видоизменили радиаторную решетку кроссовера, придав ей форму щита, добавили хрома в кузов, светодиодные ходовые огни, рейлинги и диски на 18 дюймов.

Интерьер кроссовера тоже обновился, приобретя отделку сидений в красно-черных тонах, новую приборную панель и дополнительные отсеки для вещей. Также AX5 оснастили мультимедийной системой с сенсорным дисплеем в 9 дюймов, люком с электроприводом, мультимедийным рулем и функцией бесключевого доступа.

В качестве же силовой установки новинка получила турбированный 140-сильный двигатель с крутящим моментом на пике в 196 Нм. Объем агрегата – 1,4 литра. В связке с ним работает 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

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Автор - Марина Кравченко
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