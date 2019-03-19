«Баварский» кабриолет из Британии: Представлена особая версия Bentley Continental GT

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Мастера тюнинга подготовили специальную версию автомобиля, раскрашенную в цвета баварского флага.

Разработкой проекта занимались топ-менеджеры придворного ателье Mulliner, компанию которым составил главный дизайнер бренда Bentley Штефан Зилафф. Презентация уникального Bentley Continental GT должна состояться в Мюнхене.

Кузов британского кабриолета окрасили в цвет Glacier White, в то время как крыша получила окраску Imperial Blue. Данные цвета должны символизировать баварский флаг, в честь которого Bentley Continental GT получил также и оригинальные узоры на крыльях и в салоне.

Дополнительным украшением «баварского» кабриолета стали дизайнерские легкосплавные диски на 22 дюйма, а вот в техническом плане Bentley Continental GT изменений не произошло. Как и в стандартной версии, этот автомобиль получил 12-цилиндровый мотор на 6 литров, 635 «лошадок» и 900 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии для Bentley Continental GT предложена 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, конструируемая на базе преселективной КПП PDK – собственной разработки Porsche. Кабриолет разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена аппаратно и составляет 333 километра в час.

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Автор - Алекс Ройзман
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