«Купили, на что хватило»: Исследование показало, сколько россиян обладают автомобилем мечты

Работа специалистов агентства «АВТОСТАТ» показала, что многие жители страны не могут себе позволить приобрести ту машину, которую действительно хочется купить.

Новое исследование отечественных аналитиков показало, сколько россиян обладают автомобилем мечты таких оказалось 17,6%. Уточним, что «АВТОСТАТ» провел опрос, участниками которого стали две тысячи водителей.

В категории «купили, на что хватило» оказались 17,9% респондентов. 11,7% автомобилистов заявили, что их машины нельзя назвать мечтой, но они пригодны для езды. 7,4% опрошенных вообще не размышляют насчет чувств к своим автомобилям, и относятся к ним, как к средству передвижения. Россиян, которые не могут купить себе автомобиль мечты, потому что он больше не производится, оказалось 5%. А 40,4% респондентов заявили, что полностью довольны своим транспортом, пусть он и не является автомобилем мечты.

К слову, недавно исследователи сообщили, за какими автомобилями нельзя ездить следом. По словам экспертов, такими являются машины с неработающими осветителями, а самыми опасными среди таких авто являются те, у которых не функционируют стоп-сигналы.