«Электро-Джаз»: Хэтчбек Honda Jazz получит гибридную версию i-MMD

Сегодня, 14:30 \\ Авто/Мото

Японский автогигант планирует пополнить семейство популярного хэтчбека его новой электрической версией.

На данный момент компания Honda ведёт активную работу над доработкой и улучшением уже существующей модели Honda Jazz с гибридной силовой установкой, предусматривающей наличие под капотом хэтчбека полуторалитрового «атмосферника», пару которому составляет электрический блок. Итоговая отдача силовой установки равна 135 «лошадкам».

Как предполагают журналисты, обновленный «Электро-Джаз» будет оснащён более мощной гибридной установкой. Скорее всего, Honda Jazz i-MMD сможет выдавать до 150 лошадиных сил. Другие технические подробности модели держатся в секрете, и в компании Honda уже заявили, что возлагают серьезные надежды на обновлённый хэтчбек.

Специалисты рассчитывают, что спрос на эту модель на глобальном рынке существенно возрастёт, поскольку автомобиль будет оснащаться не только мощными силовыми агрегатами, но и сможет похвастать широкий набор опций, а также дополнительную систему голосовых помощников для водителя.

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Автор - Алекс Ройзман
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