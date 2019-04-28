Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

Сегодня, 15:36 \\ Авто/Мото

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных седанов.

В последнее время на глобальном рынке наблюдаются позитивные сдвиги, касающиеся китайских авто. Благодаря стабильному росту качества, машины из Поднебесной приобретают всё большую популярность, и уже могут практически на равных конкурировать с более дорогими и прославленными автомобилями.

Потому в данном рейтинге представлено 5 наиболее доступных китайских авто, которые можно приобрести в России. Самым бюджетным здесь оказался кроссовер Chery Tiggo второго поколения. В базовой комплектации среднеразмерный паркетник обойдётся покупателям в 673 тысячи рублей, и за эти деньги они получат «китайца» с 1,5-литровым агрегатом на 105 «лошадей», механической КПП и передним приводом.

Следом за ним идёт кроссовер побольше – Lifan X50 в «базе» будет стоить 689 тысяч рублей, и тут уже предусмотрен тот же мотор, но в качестве трансмиссии можно выбрать вариатор. Посередине списка расположился седан Lifan Solano за 710 тысяч рублей. Для этого «китайца» предусмотрен 100-сильный мотор, агрегирующий с вариатором.

Далее идёт кроссовер Brilliance V5. За 727 000 можно стать владельцем китайской машины с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой автоматической КПП. Наконец, замыкает ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей седан Geely Emgrand, самая дешевая версия которого обойдётся покупателям в 736 000 рублей.

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Автор - Алекс Ройзман
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