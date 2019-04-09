Классика BMW вскоре станет мощным болидом

Сегодня, 18:37 \\ Авто/Мото

Классические седаны  BMW 2002, выпускавшиеся в 1968—1975 годах, вскоре обзаведутся мощными моторами V10 объемом 5,8 и 5,9 л мощностью 754 и 814 л.с. соответственно, а также получат ряд иных преимуществ.

О смелом желании вдохнуть жизнь в устаревшие, но любимые многими почитателями классики, автомобили заявила американская компания Gruppe5 Motorsport. Ее в начинаниях поддержали известное ателье Dinan и производитель гоночных болидов компания Riley Technologies.

Gruppe5, которая классику атмосферными двигателями. Организаторы пока не раскрывают всех планов, однако стало известно, что согласно проекту отдача агрегата возрастет до 814 «лошадей» и 746 Нм крутящего момента в варианте с 5,9-литровым двигателем. Также рестомоды BMW 2002 оснастят 6-ступенчатой секвенталкой Xtrac с подрулевым пневмопереключателем и скоростью переключения ступеней порядка 20 миллисекунд.

Таким образом, классический седан BMW имеет все шансы войти  в историю и как классический болид, предназначенный не только для гоночных трасс, но и для обычных дорог. Предварительные заказы уже принимаются, однако точная стоимость «переделки» пока не разглашается.

 

 

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