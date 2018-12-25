«Мускулистый» и благородный: Обновленный кроссовер Honda BR-V отправился в продажу

Сегодня, 11:00 \\ Авто/Мото

Японцы провели рестайлинг бюджетного паркетника, за счет чего он преобразился как внешне, так и внутри.

Обновленный кроссовер Honda BR-V отправился в продажу. Презентация машины состоялась две недели назад в Джакарте, и теперь она вышла на рынок Индонезии. Кроме того, в скором времени автомобиль появится в Таиланде.

Рестайлинговый паркетник наделен улучшенной головной оптикой, получил «мускулистый» передний бампер с ДХО на светодиодах и другие противотуманные огни. Также машину украшают новая радиаторная решетка и массивный задний спойлер. Кроме того, были переоснащены задние осветители.

Салон обновленного Honda BR-V получил благородный вид за счет качественных отделочных материалов и современного информационно-развлекательного комплекса с 9-дюймовым тачскрином. Также машина получила удобные задние кресла.

Силовую линейку обновленного Honda BR-V как и прежде представляет единственный бензиновый двигатель 1.5. Производительность агрегата составляет 120 л.с. Мотор работает в паре с 6-МКПП или вариатором. Автомобиль предлагается только в моноприводной версии.

 

Стоимость обновленного Honda BR-V в Таиланде составляет 755 000 бат за минимальную комплектацию (1 550 000 рублей). В России такой кроссовер продаваться не будет.

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Автор - Макс Обломов
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