По стопам Tesla: Volkswagen открыл предзаказ на электрокар ID.3 1ST

Машина еще не производится, дебютирует перед широкой публикой будущей осенью, а на рынок выйдет через год, однако уже сейчас известны ее ценник и предположительные характеристики.

Volkswagen открыл предзаказ на электрокар ID.3 1ST. Немцы решили пойти по стопам Tesla производство автомобиля еще не начато, но на него можно подать заявку, для чего необходимо внести залог в размере 1 000 евро. Стоимость машины составляет до 40 000 евро. Изначально новинку предложили в Великобритании, однако незадолго после этого предзаказ на электрокар открылся еще в 28 странах Европы.

Согласно слухам, Volkswagen ID.3 1ST будет оснащаться электродвигателем производительностью 170 л.с., а питать его будут, в зависимости от комплектации, батареи на 48, 55 или 62 кВт-ч. Запас хода машины соответственно составит 330, 420 и 550 км по циклу WLTP. Самая доступная версия электрокара предлагается за 30 000 евро. Вместе с машиной покупатели получают годовой доступ к фирменным зарядным станциям Volkswagen по всей Европе. Скорее всего, официальный дебют Volkswagen ID.3 1ST состоится в рамках сентябрьского автобиеннале во Франкфурте. В следующие пять лет немцы намерены показать пять новых электрокаров.

К слову, недавно VW показал электрический Volkswagen e-Golf в достаточно необычном формате без кузовных панелей. «Скелет» подготовили для IdeenExpo, чтобы показать публике, насколько сложно и технологично устроены электрокары.