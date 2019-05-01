«На СТО смотрят, как на дурачка»: О постоянно глохнущей LADA Granta рассказал водитель

Сегодня, 18:21 \\ Авто/Мото

Автомобилист пожаловался, что во время езды двигатель машины может буквально «умереть» в любой момент.

В сообществе «грантоводов» в соцсети «ВКонтакте», один из владельцев LADA Granta решил поделиться «накипевшей» проблемой. В один прекрасный день, двигатель на его машине перестал запускаться, не реагировал ни на какие команды. Чтобы разобраться в возможных причинах неисправности, водитель решил покопаться во «внутренностях» машины, однако источника проблемы не нашёл.

Автолюбитель проверил датчик коленвала и форсунки – ничего. Со свечами всё в порядке, аккумулятор полон, топливный насос работает исправно. На всякий случай, водитель сменил резинки на форсунках LADA Granta, но и это оказалось зря – ничего не поменялось. После этого, владелец постоянно глохнущей «Гранты» решил отправить её на автосервис, дабы в деле разобрались настоящие мастера.

Однако и здесь его ожидал подвох – автомобиль признавался исправным, дефекты не обнаруживались: «На СТО на меня смотрят, как на дурачка. Спрашивают, ты зачем нам исправную машину привёз? А ведь она может умереть в любой момент». Несколько автосервисов объехал водитель LADA Granta со своей проблемой, а «официалы» так и вовсе заявили, что дефект видят, но не знают, как его можно устранить.

Комментаторы в сети предложили несчастному водителю продолжить искать причины беды с мотором в «мозгах» LADA Granta: «Разбери, посмотри на плату. Если когда-то туда протекал антифриз – половина элементов будет в коррозии, с которой уже ничего не сделать».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...

Неудавшийся бестселлер: Компания УАЗ рассказала про пикап «Сталкер»

Данная модель стала очередным амбициозным проектом Ульяновского автозавода, который так и...

«Кроссовер, за который не стыдно»: Subaru XV со «вторички» оценили в сети

Японский кроссовер обойдется недешево в обслуживании, но он достаточно перспективен на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ