«На СТО смотрят, как на дурачка»: О постоянно глохнущей LADA Granta рассказал водитель

Автомобилист пожаловался, что во время езды двигатель машины может буквально «умереть» в любой момент.

В сообществе «грантоводов» в соцсети «ВКонтакте», один из владельцев LADA Granta решил поделиться «накипевшей» проблемой. В один прекрасный день, двигатель на его машине перестал запускаться, не реагировал ни на какие команды. Чтобы разобраться в возможных причинах неисправности, водитель решил покопаться во «внутренностях» машины, однако источника проблемы не нашёл.

Автолюбитель проверил датчик коленвала и форсунки – ничего. Со свечами всё в порядке, аккумулятор полон, топливный насос работает исправно. На всякий случай, водитель сменил резинки на форсунках LADA Granta, но и это оказалось зря – ничего не поменялось. После этого, владелец постоянно глохнущей «Гранты» решил отправить её на автосервис, дабы в деле разобрались настоящие мастера.

Однако и здесь его ожидал подвох – автомобиль признавался исправным, дефекты не обнаруживались: «На СТО на меня смотрят, как на дурачка. Спрашивают, ты зачем нам исправную машину привёз? А ведь она может умереть в любой момент». Несколько автосервисов объехал водитель LADA Granta со своей проблемой, а «официалы» так и вовсе заявили, что дефект видят, но не знают, как его можно устранить.

Комментаторы в сети предложили несчастному водителю продолжить искать причины беды с мотором в «мозгах» LADA Granta: «Разбери, посмотри на плату. Если когда-то туда протекал антифриз – половина элементов будет в коррозии, с которой уже ничего не сделать».