«Камри отдыхает»: Причины популярности Volkswagen Passat на «вторичке» раскрыл автоподборщик

Немецкий седан с пробегом, несмотря на недостатки во многом выигрывает у японской надежной «четырехдверки».

Многие россияне предпочитают покупать Volkswagen Passat вместо надежного и более привлекательного Toyota Camry. Автоподборщик Дмитрий Рогов раскрыл причины популярности «Пассата» среди отечественных автолюбителей.

Стоит отметить, что Toyota Camry и Volkswagen Passat очень близки в плане внешности – оба автомобиля выполнены в кузове седан и обладают похожими элементами. Но при этом «Пассат» по практичности превосходит «Камри» - японский седан обладает внушительным багажником неправильной формы, но объем багажного отсека «Пассата» составляет 560 литров и имеет квадратную форму, из-за им удобнее пользоваться.

Эргономика в немецком седане достаточно хорошая – все функциональные системы под рукой, а высококачественная отделка поражает воображение. Блогер отметил наличие в Volkswagen Passat наличие кожаных сидений с множеством регулировок, климат-контроля и электропривода зеркал. Интерьер «Камри» по отделке уступает салону «Пассата» в полной комплектации, но в остальном все также.

Эксперт подчеркивает, что на 100 км Volkswagen Passat расходует 10,8 литров на 100 км, в то время как прославленный Toyota Camry «съедает» на 100 км 12,2 литра на 100 км.

Блогер протестировал оба автомобиля и выяснил, что немецкий седан превосходит по скорости «японца», а замедление у немца намного лучше, чем у «японца». На «вторичке» «Пассат» обойдется от 650 000 рублей, а за «Камри» придется выложить не менее миллиона рублей. «Камри отдыхает», - такое заключение сделал эксперт.