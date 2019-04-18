«Не к чему придраться, но и похвалить не за что»: Честный отзыв о новом Hyundai Solaris озвучил блогер

Обзорщик взял на рассмотрение седан 2019 года в одной из начальных комплектаций с двигателем 1.4, раскрыл особенности машины, ее минусы и плюсы.

Блогер озвучил честный отзыв о Hyundai Solaris на YouTube-канале PovAutoReview. По словам ютубера, в этой машине «не к чему придраться, но и похвалить не за что». Обзорщик пояснил, что корейцы сделали этот автомобиль максимально надежным для своего сегмента, но не наделили его чем-то действительно интересным, а потому, машина получилась скучной и спокойной.

Говоря о минусах Hyundai Solaris, блогер начал с руля машины. Он имеет пластиковую отделку и, по словам автора, «баранка» неприятно ощущается в руках, особенно в холодное время года. Также ютубер предупредил, что «дубовый» пластик салона будет греметь и скрипеть зимой. Еще недостатком машины автор назвал слишком «легкий» руль, что заметно практически во всех скоростных диапазонах, но больше всего это неприятно на высоких скоростях. Посторонние шумы в машине есть, но чаще «сверчки» слышны, когда авто едет по плохим дорогам.

Перечисляя плюсы Hyundai Solaris, блогер обратил внимание на наличие в салоне USB-портов для зарядки гаджетов, регулировку яркости подсветки приборов, большие зеркала заднего вида. Автомобиль довольно мягок, что ощущается как на трассе, так и на плохом дорожном покрытии. Также обзорщик отметил, что у «Соляриса» самая лучшая шумоизоляция в его классе среди автомобилей, предлагаемых в России.

Блогер также рассказал, что Hyundai Solaris с мотором 1.4 не имеет динамики, однако это можно рассматривать и как минус, и как плюс. Для «лихачей» машина с таким двигателем явно не подходит, однако ее спокойствие оценят любители спокойной езды в городе или в загородной поездке с семьей.

Обзорщик подытожил, что успех модели Solaris в России оправдан, так как потребитель, покупая эту машину, получает авто, в котором нет ничего лишнего, все очень просто и сразу понятно. Однако «Солярис» в сравнении с одноклассниками самый скучный, и при этом, дороже конкурентов.