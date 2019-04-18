«Не к чему придраться, но и похвалить не за что»: Честный отзыв о новом Hyundai Solaris озвучил блогер

Сегодня, 14:05 \\ Авто/Мото

Обзорщик взял на рассмотрение седан 2019 года в одной из начальных комплектаций с двигателем 1.4, раскрыл особенности машины, ее минусы и плюсы.

Блогер озвучил честный отзыв о Hyundai Solaris на YouTube-канале PovAutoReview. По словам ютубера, в этой машине «не к чему придраться, но и похвалить не за что». Обзорщик пояснил, что корейцы сделали этот автомобиль максимально надежным для своего сегмента, но не наделили его чем-то действительно интересным, а потому, машина получилась скучной и спокойной.

Говоря о минусах Hyundai Solaris, блогер начал с руля машины. Он имеет пластиковую отделку и, по словам автора, «баранка» неприятно ощущается в руках, особенно в холодное время года. Также ютубер предупредил, что «дубовый» пластик салона будет греметь и скрипеть зимой. Еще недостатком машины автор назвал слишком «легкий» руль, что заметно практически во всех скоростных диапазонах, но больше всего это неприятно на высоких скоростях. Посторонние шумы в машине есть, но чаще «сверчки» слышны, когда авто едет по плохим дорогам.

Перечисляя плюсы Hyundai Solaris, блогер обратил внимание на наличие в салоне USB-портов для зарядки гаджетов, регулировку яркости подсветки приборов, большие зеркала заднего вида. Автомобиль довольно мягок, что ощущается как на трассе, так и на плохом дорожном покрытии. Также обзорщик отметил, что у «Соляриса» самая лучшая шумоизоляция в его классе среди автомобилей, предлагаемых в России.

Блогер также рассказал, что Hyundai Solaris с мотором 1.4 не имеет динамики, однако это можно рассматривать и как минус, и как плюс. Для «лихачей» машина с таким двигателем явно не подходит, однако ее спокойствие оценят любители спокойной езды в городе или в загородной поездке с семьей.

 Обзорщик подытожил, что успех модели Solaris в России оправдан, так как потребитель, покупая эту машину, получает авто, в котором нет ничего лишнего, все очень просто и сразу понятно. Однако «Солярис» в сравнении с одноклассниками самый скучный, и при этом, дороже конкурентов.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ