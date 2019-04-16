Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографировали на улице

Новый Hyundai ix25, по которому можно судить о дизайне будущей «Креты», дебютировал на мотор-шоу в Шанхае в середине апреля. Теперь же новинку сфотографировали на китайских дорогах общего пользования.

В продажу новый Hyundai ix25 поступит только во второй половине текущего года, но машину уже активно тестируют на улицах Поднебесной. Внешне новинка старается быть похожей на флагманский Hyundai Palisade, но у неё это не получается.

В СМИ окрестили ix25 «самым ужасным фейслифтом». Хотя задняя часть кроссовера многим показалась симпатичной за исключением разве что пластиковой вставки, разделяющей фонари. В сравнении с актуальной Hyundai Creta новый автомобиль стал на 30 мм длиннее, а колёсная база выросла на 20 мм.

В салоне появилась изменившаяся до неузнаваемости передняя панель, при этом в авто практически нет физических кнопок. Их функции взял на себя огромный дисплей системы мультимедиа.

О линейке двигателей новой «Креты» пока нет никаких подробностей. Ожидается, что китайцам предложат Hyundai ix25 с 1,4-литровым турбомотором и 1,6-литровым «атмосферником». На индийский рынок модель может выйти с 1,5-литровыми дизельными и бензиновыми двигателями. Не исключено, что кроссовер обзаведётся семиместной версией.

Скорее всего, российский вариант будет отличаться внешне от нового ix25, поскольку, судя по отзывам в сети, такую Hyundai Creta готовы покупать немногие. Впрочем, пока корейцы могут позволить себе не обновлять кроссовер, ведь в РФ он разлетается как горячие пирожки.