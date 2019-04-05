«Не попробуешь - не поймешь»: Плюсы и минусы новой LADA Granta спустя полгода эксплуатации озвучил владелец

Отечественная машина остается самым востребованным «бюджетником» на авторынке России, и «ладоводы» продолжают делиться особенностями модели.

Владелец новой LADA Granta озвучил ее плюсы и минусы спустя полгода эксплуатации машины. Свой отзыв автомобилист озвучил на YouTube-канале Wheel Drive. Многие особенности обсуждаемой модели уже известны публике, однако некоторые из них относятся к рубрике «Не попробуешь – не поймешь», и именно о таких рассказал автор, проехавший на «Гранте» 8200 км.

Главным минусом новой LADA Granta автомобилист назвал ее шумоизоляцию, которой «нет совсем». Она настолько слаба, что в салоне «Гранты», когда мимо проезжают машины, их слышно так, словно дверь не закрыта. Кроме того, в салоне сильно слышны звук мотора и вой коробки передач. Всё перечисленное делает автомобиль очень шумным внутри, что плохо сказывается на его комфорте.

Следующим минусом LADA Granta является мягкий пластик салона и багажника, который легко поцарапать даже несущественным механическим воздействием. Еще одним недостатком, который присущ только лифтбеку Granta, является плохая видимость в заднее окно. Также у «Гранты» приоткрытые окна дребезжат во время закрывания дверей или движения. Еще машина сильно «подпрыгивает», если у нее не загружена задняя часть, что обусловлено жесткой подвеской модели.

Говоря о плюсах новой LADA Granta, автомобилист начал с большого багажника лифтбека с удобными крючками, который можно увеличить за счет складывания заднего дивана. Также обсуждаемая модель может похвастаться хорошей обзорностью, большими зеркалами, усилителем руля. В машине нет подлокотника, однако его можно купить за 1500 рублей и без сложностей установить в автомобиль. Также в модели с 90-сильным мотором может не хватать динамики, однако автор напомнил, что речь идет о бюджетном авто, которое не предназначено для лихачеств, но как ситикар для обычной езды оно вполне эффективно.