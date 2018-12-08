Электрический Porsche Taycan полностью рассекретили на шпионских фото

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

В сеть попали свежие более чёткие снимки нового электрокара Porsche Taycan, благодаря чему внешность автомобиля можно рассмотреть во всех деталях.

На страницах портала TaycanForum уже публиковались фото грядущей новинки, но их качество оставляло желать лучшего. Теперь стало очевидно, что автомобиль сохранит переднюю оптику, как у концепта Mission E, но немного изменит её форму. Поскольку необходимости в вентиляционных отверстиях нет, электрокар лишён радиаторной решётку.

По бокам видны новые дверные ручки, которые практически не выделяются. На тестовых мулах Porsche Taycan, колесивших по Нюрбургрингу, можно было заметить «фэйковые» выхлопные трубы, однако, судя по новым фото, в Porsche отказались от этого решения.

Вокруг задних фонарей разместились остатки маскировки в виде красной ленты, но их хорошо видно, как и светодиодные поворотники. Новый электрокар должен встать на конвейер в сентябре текущего года.

Напомним, это первый автомобиль Porsche, оснащённый только электрическими моторами. В сумме они генерируют 600 лошадиных сил и позволяют машине разгоняться до «сотни» всего за 3,5 с. Инновационная высоковольтная батарея обеспечивает «Тайкану» 500 км запаса хода.

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Автор - Алина Руднева
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