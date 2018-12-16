Экономия до 200 000 рублей: В мае автомобили Skoda предлагаются со скидкой

Сегодня, 16:00 \\ Авто/Мото

Российский филиал чешской компании Skoda объявил о продлении спецпредожений на свои новые автомобили до конца мая текущего года. Сообщается, что на все машины 2019 модельного года распространяются программы Trade-In и утилизация.

Максимальная выгода при покупке Skoda Octavia составит 187 400 рублей, а лифтбек Skoda Rapid можно приобрести со скидкой в 143 100 рублей. Помимо того, при выборе флагманского Skoda Superb можно сэкономить 175 000 рублей. Обладателем Skoda Kodiaq тоже можно стать, получив выгоду в 206 500 рублей.

Кроме всего, имеются и кредитные спецпрограммы, по которым Skoda Rapid и Skoda Octavia предлагаются с первоначальным платежом от половины цены и под 3%. Схема Simply Clever предполагает покупку Skoda Kodiaq или Skoda Superb с процентом от 8,9% и первым взносом, равным 15% от всей стоимости машин. Для «Октавии» и «Кодиака» предлагается еще и полис КАСКО под 3%.

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Автор - Михаил Соболев
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