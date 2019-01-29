В Стране пряностей забеспокоились об экологии, что заставит забеспокоиться и автопроизводителей, которые продают в ней свои машины.

Компания Suzuki откажется от дизельных моторов в Индии, так как в стране планируется введение нового экологического стандарта (аналога Евро-6). Примечательно, что японская марка является лидером на индийском авторынке, и уже в 2020 году ему придется исключить машины на «тяжелом» топливе с этого рынка.

Уточним, что информацию об отказе от дизельных машин подтвердил топ-менеджер компании Maruti Suzuki. По его данным, автомобили на ДТ уйдут из Индии в апреле 2020 года. Отметим, что страна переходит со стандарта Stage IV сразу на Stage VI. Новым стандартом предусматривается снижение выбросов твердых частиц на 80%, а оксида азота – почти на 70%.

Напомним, компания Suzuki Motor Corporation была основана в 1909 году, и начинала вовсе не с автомобилей. Изначально она выпускала ткацкие станки, мотовелосипеды и мотоциклы. Только в 1937 году инженеры компании начали разработку малолитражных автомобилей на фоне роста популярности машин в Японии.