Suzuki откажется от дизельных моторов в Индии

Сегодня, 15:00 \\ Авто/Мото

В Стране пряностей забеспокоились об экологии, что заставит забеспокоиться и автопроизводителей, которые продают в ней свои машины.

Компания Suzuki откажется от дизельных моторов в Индии, так как в стране планируется введение нового экологического стандарта (аналога Евро-6). Примечательно, что японская марка является лидером на индийском авторынке, и уже в 2020 году ему придется исключить машины на «тяжелом» топливе с этого рынка.

Уточним, что информацию об отказе от дизельных машин подтвердил топ-менеджер компании Maruti Suzuki. По его данным, автомобили на ДТ уйдут из Индии в апреле 2020 года. Отметим, что страна переходит со стандарта Stage IV сразу на Stage VI. Новым стандартом предусматривается снижение выбросов твердых частиц на 80%, а оксида азота – почти на 70%.

Напомним, компания Suzuki Motor Corporation была основана в 1909 году, и начинала вовсе не с автомобилей. Изначально она выпускала ткацкие станки, мотовелосипеды и мотоциклы. Только в 1937 году инженеры компании начали разработку малолитражных автомобилей на фоне роста популярности машин в Японии.

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Автор - Макс Обломов
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