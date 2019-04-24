Разгон до «сотни» впечатляет: В сеть попали рендеры нового Mercedes-AMG GLS 63

Сегодня, 16:00 \\ Авто/Мото

На просторах интернета обнародовали новейшие рендерные изображения «заряженного» Mercedes-AMG GLS 63. Эскизы новинки подготовила группа независимых дизайнеров.

Новый «Мерседес» приятно поразит агрессивной внешностью, которая выражается в стильном обвесе, более объемных бамперах, боковыми юбками и задним диффузором, включающим четыре квадратные выхлопные трубы. Внешний облик обновленного Mercedes-AMG GLS 63 значительно отличается от прежней версии. Помимо того, новый автомобиль обзаведется усиленными тормозами и улучшенными настройками шасси.

 Согласно инсайдерской информации, подкапотное пространство Mercedes-AMG GLS 63 занимает 4-литровый мотор с производительностью 630 лошадиных сил, способный разгоняться до первой «сотни» за 3,0 секунды, что действительно впечатляет. На международный рынок новинка появится уже через несколько месяцев.

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Автор - Михаил Соболев
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