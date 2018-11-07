«Безумный» внедорожник: Компания Dodge показала Durango SRT Pursuit Trap с новым 797-сильным мотором

Сегодня, 17:00 \\ Авто/Мото

Данный автомобиль был подготовлен специально для гоночных соревнований «Один круг Америки».

Специалисты из SRT Engineering озаботились доработкой внедорожного Dodge Durango SRT Pursuit Trap. Таким образом, к раллийным гонкам, которые пройдут с 4 по 11 мая, американский бренд будет готов представить самый быстрый 3-редный внедорожник.

Под капотом Dodge Durango SRT Pursuit Trap расположится впечатляющий 6,2-литровый компрессорный агрегат на 8 цилиндров, которым ранее оснащался спорткар Hellcat Redeye. Максимальная отдача силового агрегата составит 797 лошадиных сил.

Помимо этого, в качестве трансмиссии «безумному» внедорожнику будет предложена 8-диапазонная автоматическая коробка передач TorqueFlite – до этого данная АКПП устанавливалась исключительно на гоночные спорткары.

Что касается подвески, то Dodge Durango SRT Pursuit Trap получил уменьшенный на 1,5 сантиметра дорожный просвет, выхлоп, выполненный из нержавеющей стали, а также некоторые премиальные элементы из каталога Mopar.

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Автор - Алекс Ройзман
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