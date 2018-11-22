Пришло время: Эксперты озвучили ТОП-5 внедорожников, предназначенных для трофи-рейда

С наступлением весны многие любители поездить по бездорожью принялись готовить свои автомобили для трофи-рейда. Эксперту озвучили ТОП-5 внедорожников, которые идеально подходят для преодоления болотистой местности.

Первую позицию получил Land Rover Defender, обладающий жесткими пружинными мостами и блокировкой дифференциала. Стоит сказать, что «Дефендер» выпускали с 1983 года. Второе место досталось рамному Toyota Land Cruiser 80, который получил 5-дверный кузов и обширный набор двигателей, работающих на ДТ и бензине.

ТОП-3 закрывает Mitsubishi Pajero второго поколения, отличающийся высоким уровнем надежности. На четвертой строке числится «малыш» Suzuki Jimny третьего поколения с рамной конструкцией, неразрезными мостами, подключаемым полным приводом и короткими свесами. ТОП-5 закрывает УАЗ «Хантер» с бензиновыми и дизельными двигателями, которые приводятся в действие 5-позиционной МКПП и 2-скоростной «раздаткой».